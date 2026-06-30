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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Akrabaların kavgasında silahlar patladı: 12 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Akrabaların kavgasında silahlar patladı: 12 yaralı
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İstanbul Pendik'te pazar gecesi, aralarında husumet bulunan akraba iki grup, çocuklarının kavga etmesi üzerine birbirine girdi. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., yaralandı. Yaralanan 12 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir araçta çok sayıda mermi isabeti ile sokakta 7 adet kovan tespit etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

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#İSTANBUL PENDİK

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Akrabaların kavgasında silahlar patladı: 12 yaralı
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