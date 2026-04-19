Akrabasını vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi

Üzücü olay, gece 00.30 sıralarında Anadolu Mahallesi 4203 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Süleyman Emre Elma'nin ikametinde akrabaları Dilek Ç. , R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu. Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kavga sokağa taşındı. Evden çıkan Emre Elma yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açması sonucu Dilek Ç. yaralandı. Dilek Ç. kendi imkanları ile hastaneye gitti.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Akrabası Dilet Ç.'yi tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren Süleyman Emre Elma aynı silahla hayatına son verdi. Silah sesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Emre Elma'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silaha el koydu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak eve gelen yakınları, Süleyman Emre Elma'nın bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren bazı yakınları ise bayılması üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Olayda hayatını kaybeden Elma'nın cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Elma'nın cenazesinin öğle namazına müteakip Koçtepe Mezarlığı'nda defnedildi.