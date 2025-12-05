Akran değil ‘canavar’ zorbalığı

Karnına takılan tüple beslenebilen Murat, uğradığı zorbalık sonucu konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Murat'ın doktoru Prof. Dr. Gonca Handan Şahan Üstündağ, yaptığı paylaşımla akran zorbalığına isyan etti. Prof. Dr. Üstündağ, Murat Duha'ya takılan beslenme tüpü (PEG) sonrası yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Bugün meslek hayatımın en unutamayacağım PEG'ini taktım. 14 yaşında boylu boslu bir çocuk bu tüpten beslenecek artık. Ben akran zorbalığı demiyorum.

Canavar zorbalığı diyorum. Lütfen iyi çocuklar, iyi insanlar yetiştirin." Ailelere ve öğretmenlere de seslenen doktor, "Anneler babalar canavara dönüşen çocuklar değil, iyi insanlar yetiştirin. Öğretmenler elinizi taşın altına koyun" ifadelerini kullandı. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.C., 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı ise açığa alınmıştı.