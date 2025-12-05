Akran değil ‘canavar’ zorbalığı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de meydana gelen olayda, 'ayağa basma' meselesi yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından öldüresiye dövülen ve beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız'ın (14) tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan Murat'ın beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştu tespit edilmişti.
Karnına takılan tüple beslenebilen Murat, uğradığı zorbalık sonucu konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Murat'ın doktoru Prof. Dr. Gonca Handan Şahan Üstündağ, yaptığı paylaşımla akran zorbalığına isyan etti. Prof. Dr. Üstündağ, Murat Duha'ya takılan beslenme tüpü (PEG) sonrası yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Bugün meslek hayatımın en unutamayacağım PEG'ini taktım. 14 yaşında boylu boslu bir çocuk bu tüpten beslenecek artık. Ben akran zorbalığı demiyorum.
Canavar zorbalığı diyorum. Lütfen iyi çocuklar, iyi insanlar yetiştirin." Ailelere ve öğretmenlere de seslenen doktor, "Anneler babalar canavara dönüşen çocuklar değil, iyi insanlar yetiştirin. Öğretmenler elinizi taşın altına koyun" ifadelerini kullandı. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.C., 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı ise açığa alınmıştı.
GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIYORUZ
MEME kanseri tedavisi görürken oğluna hamile kaldığını ve o dönem çok zorluk çektiğini dile getiren anne Çiğdem Yıldız, "Artık dayanamıyorum, ciğerlerim parçalanıyor. Ben onu çok zorlukla doğurdum. 'Sen öleceksin' dediler. Kanser hastasıyken doğurdum ben oğlumu.
Gonca Handan Şahan Üstündağ
Şimdi eski sağlığına kavuşması için her gün gözlerinin içine bakıyoruz. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi. Hastanede oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan baba Hasan Yıldız ise, "Hayatımız altüst oldu. Yaşananlara inanamıyoruz. Oğlumuzun sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Doktorlar zorlu bir yolculuk olacağını söylüyor" diye konuştu.