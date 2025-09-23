‘Akran kurbanı çocuk toprağa verildi’

Nevşehir'de kız meselesi yüzünden kendisine sataşan 14 yaşındaki M.M.A tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Fatih Afşar son yolculuğuna uğurlandı.Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezi 10. sınıf öğrencisi Fatih Avşar, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki Mehmet Gülen Ortaokulu önünde kız meselesi yüzünden tartıştığı M.M.A tarafından göğsünden bıçaklandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatih Afşar, ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Polis cinayet zanlısı M.M.A.'yı olaydan sonra evinin önünde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Fatih Afşar için dün öğle namazına müteakip Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii'nde tören düzenlendi. Ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarına boğulduğu cenaze namazının ardından Afşar, Kaldırım Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine kent protokolü de katıldı. Fatih Afşar'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren M.M.A.'nın Nevşehir'de mafya olarak bilinen bir ailenin üyesi olduğu öğrenildi. Fatih Afşar'ın bir yakını, olayın Minguzzi cinayetinin bir benzeri olduğunu belirterek cezaların artırılmasını istedi.