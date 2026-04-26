Akran kurşunu komalık etti

İstanbul Esenler'de hızlı araç kullandığı için uyarıldıktan sonra çevredekilerle tartışan Derviş G. (17), kısa süre sonra olay yerine tekrar silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e (17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer'in tedavisi 6 gündür yoğun bakımda sürerken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Anne Esma Özer "Oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Durumu kritik, iç kanaması var" dedi. Özer, "Oğlum bu olayda 2 gün öncesine kadar iş yerinde yattı sırf bu eğlenceye katılmak için. 'Anne ben Kadiri yalnız bırakmam, illa katılacağım eğlenceye' dedi. Eve bile gelmedi, 2 gün çalıştı, oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim. Kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hala yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim buyursun gelsin beni vursun. Durumu kritik, risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!