Akran zorbalığı çene kemiği kırdı

Konya
'da Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi H. E. K., öğle saatlerinde okuldan çıkıp, eve gitmek üzere otobüs durağına gitti. H.E. K.'nın yanına aynı okulda okuyan 3 çocuk geldi. Çocuklardan biri yumruklar atarak saldırdı. Yaralanan çocuk çevredeki arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ailesi tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H. E. K.'nın yapılan tetkikler sonucunda çenesinde 2 farklı kırığın olduğu ve acil olarak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çenesine 6 vida takılırken, çene altına metal plakalar yerleştirildiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun yaklaşık 6 ay boyunca yalnızca sıvı gıdalarla besleneceği, ardından ikinci bir ameliyata alınacağı öğrenildi. Baba Mustafa K. yaşananlara tepki gösterirken, saldırgandan şikayetçi olduklarını, bunu yapanların cezasız kalmamasını istediklerini söyledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. Olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen çocuğun olaydan sonra yaptığı paylaşım ise dehşete düşürdü. Şüpheli çocuğun bir dövüşçü fotoğrafının altına, 'Okulda kavga etmediğiniz için bizi güçsüz sana çocuğu tek yumrukta yere serince' yazmadı pes dedirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.