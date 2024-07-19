Akran zorbalığı cinayetle bitti

İstanbul Eyüpsultan'da parkta oturan 16 ve 17 yaşındaki iki gence silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kalbinden vurulan 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş hayatını kaybetti. Arkadaşı 16 yaşındaki H.P. ise yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iki genci silahla vurup kaçan 16 yaşındaki şüpheli Muhittin C.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Mahallede sürekli benimle dalga geçiyorlardı, rahatsız ediyorlardı. Parkta yürüdüklerini görünce evden silahı alıp olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Muhittin C.S., iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.Saldırıda ağır yaralanan Muhammet Berat Baykuş ve H.P.'ye çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Atlet ve yastıklarla yaralıların kan kaybetmesini engellemeye çalışan vatandaşlar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.Hastaneye kaldırılan gençlerden 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis olay yerinden kaçan şüpheliyi de kısa sürede gözaltına aldı.Şüpheli Muhittin C.S. ilk ifadesinde, "Onlar ile mahalleden arkadaşız. Sürekli beni rahatsız ediyorlardı, benimle dalga geçiyorlardı. Bu sebeple aramızda husumet oluştu, parkta görünce eve gidip silah aldım ve olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.Şüpheli şahsın üzerinde 1 tabanca ve şarjör ile 4 bin 100 lira ve 400 dolar ele geçti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.