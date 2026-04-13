Akran zorbalığı olayında 2 kişi tutuklandı! “Yan baktı” diye dövmüşler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan günü Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, bölgede inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda, yaşı küçük M.M. isimli çocuğun kavga ettiği kişiler tarafından darbedilerek yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YAN BAKMA" KAVGASI KANLI BİTTİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmalarında, olaya karıştığı belirlenen E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, aralarında daha önceden "yan bakma" meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

DARP GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞLAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdur çocuğu darp ettikleri anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.