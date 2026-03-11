Akran zorbalığına karşı arabulucu eğitimi aldılar

Adana Yüregir Ilçe Milli Egitim Müdürlügü, ilçede akran zorbalıgının önüne geçmek için 'Akran arabuluculugu' egitimi düzenledi. Ilçe genelinde seçilen 6 pilot okuldaki 429 ögrenci, akran arabuluculuguna karsı 18 saatlik egitim aldı. Sorun yasayan ögrenciler, okuldaki 'Akran Arabulucu Odası'na giderek akranlarıyla konusup sorunlarını çözüyor. Proje ile okullarda siddet yerine diyalogun kazandıgı, karsılıklı anlayıs ve empati kültürünün güçlendigi huzurlu bir egitim ortamı olusturulması hedefleniyor.