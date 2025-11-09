Akran zorbalığına karşı dijital önlem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına akran zorbalığı konusunda yeni içerik eklendi. Bu uygulamayla çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İçeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile iş birliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alınıyor.Öte yandan akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, bir yandan konu ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor. Uygulamaya dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlanıyor.