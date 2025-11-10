Akran zorbalığına uğrayan ailelere tavsiyeler ve yapılması gerekenler

Son zaman da çeşitli illerde özellikle okullarda yaşanan akran zorbalığı için çeşitli önlemler alınırken, Pedagog Psikolog Peri Dilbaz Akran Zorbalığına uğrayan çocukların aile ve öğretmenlerine bazı tavsiyelerde bulunurken, akran zorbalığına uğrayan ve akran zorbalığı yapan çocuklara yaklaşık ve tedavileri konusunda da bilgi verdi. Onlara yeniden güven, ses ve güç kazandırma sürecidir bunun için uzman bir psikologdan yardım alınması hem Akran Zorbalığı uygulayan hem de uygulanan çocuklarımız topluma yararlı bir birey olarak kazandırılacağını unutmayalım. Akran zorbalığına uğrayan çocuklar, duygusal, sosyal ve akademik açıdan ciddi etkiler yaşanabileceğini belirten Pedagog Psikolog Dilbaz" Bu durum onların benlik algısını, güven duygusunu ve sosyal ilişkilerini derinden sarsabilir. Ebeveynler ve Öğretmenlerin çocukların bu durumdan psikolojik olarak kurtulmalar için yapmaları gerektiğini şu şekilde sıralayabiliriz. Akran Zorbalığına Uğrayan Çocukların Yaşadıkları Durumlar hakkında bilgi veren Dilbaz, Kendine Güven kaybı oluşur, çocuklarda kaygı ve korku olurken, okula gitmeme isteği oluşurken, içine kapanır, arkadaşlarından uzaklaşır ve okulunda başarısı düşer, hatta bu çocuklarda zaman zaman intihar vakalarını bile düşündüğü görülmüştür.

Bu konu da Ebeveyn ve Öğretmenler Neler Yapabilecekleri konusunda da bilgi veren Dilbaz ; Her şeyden önce Akran Zorbalığına uğrayan çocuğu dinleyip ona inanarak olanları küçümsemeyin, "boş ver" demek yerine "seni anlıyorum, bu sana zor geliyor olmalı" deyin. Utandırmadan konuşun. Zorbalığa uğramak çocuğun suçu değildir; bunu açıkça ifade edin. Okulla iş birliği kurun. Rehber öğretmenle, sınıf öğretmeniyle ve gerekirse okul yönetimiyle görüşün.Sosyal beceri desteği verin. Çocuğun kendini ifade etme, "hayır diyebilme" ve sınır koyma becerilerini güçlendirin. Destekleyici ortam yaratın. Evde sevgi dolu, güvenli bir atmosfer sağlamak, çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır. Gerekirse profesyonel yardım alın. Çocuk terapisi, pedagog veya oyun terapisi, travmayı işlemeye yardımcı olur. Çocuklarda oluşabilecek duygusal ve psikolojik olaylar hakkında bilgi veren Pedagog Psikolog Peri Dilbaz"Bir çocuk "zorbalığa uğradım" diyorsa, onun duygusu gerçektir. Zorbalığın erken fark edilmesi ve doğru şekilde müdahale edilmesi, ilerideki psikolojik yaraları önleyebilir. Akran zorbalığı yapan çocukların davranışlarının altında genellikle daha derin psikolojik, duygusal ve çevresel nedenler yatar. Yani çocuk "kötü olduğu için" değil, bir şeylerle baş edemediği için zorbalığa yönelebilir. Akran Zorbalığı yapan çocuklarını nedenleri konusunda bilgi veren Pedagog Psikolog Peri Dilbaz;

AKRAN ZORBALIĞININ NEDENLERİ

Akran Zorbalığı yapan çocukların nedenleri konusunda bilgi veren Pedagog Peri Dilbaz; başlıca nedenini Psikolojik neden olduğunu belirterek" Özgüven eksikliği: Kendini değersiz hisseden çocuk, başkalarını küçümseyerek geçici bir üstünlük hissi yaşar. Güç ve kontrol ihtiyacı: Evde ya da çevresinde güçsüz hisseden çocuk, okulda kontrolü ele geçirerek kendini "güçlü" hissetmek ister. Empati eksikliği: Başkalarının duygularını anlamakta zorlanır; yaptığının zararını fark etmez veya önemsemez. Kıskançlık ve rekabet: Başarılı, sevilen veya dikkat çeken bir akrana karşı kıskançlık hissedebilir. Aile içinde Şiddet bu çocuğun Akran Zorbalığına yönelmesinde büyük etki yaptığını da belirten Dilbaz"Aile kaynaklı nedenler :Model alma: Evde şiddet, hakaret, aşağılama varsa çocuk bunu normal bir iletişim biçimi olarak öğrenir. İlgisizlik ya da aşırı otoriter tutum: Duygusal bağ zayıfsa veya çocuk sürekli cezalandırılıyorsa, bastırılmış öfkesini akranlarına yöneltebilir. Sınır koyamayan ebeveyn: Her isteği yapılan çocuk, başkalarının sınırlarına da saygı duymayı öğrenemez.

Sosyal çevre ve çevresel etkenler de bu çocuğu Akran Zorbalığına da yönelttiğini belirterek, Sosyal ve çevresel etkenler .Okul ortamı: Zayıf denetim, öğretmen ilgisizliği veya "güçlü olan kazanır" kültürü zorbalığı besler. Grup baskısı: Arkadaş grubuna kabul edilmek ya da dikkat çekmek için zorbalığa katılabilir. Medya etkisi: Şiddeti eğlenceli, popüler veya kahramanca gösteren medya içerikleri çocuklarda bu davranışları meşrulaştırabilir. .Zorbalık yapan çocukların çoğu aslında yardıma ihtiyacı olan çocuklardır. Korku, değersizlik, öfke, sevilmeme duygusu gibi içsel acılarını dışa vurarak başa çıkmaya çalışırlar. Zorbalığa uğrayan çocuklarda doğru psikolojik destek (tedavi) uygulanmadığında, yaşanan travma uzun süreli etkiler bırakabilir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Tedavi süreci çocuğun yaşına, yaşadığı zorbalığın süresine ve etkisine göre değişir ama temel yaklaşım hep güven, destek ve duygusal onarım üzerine kuruludur. Bu durumlarda özellikle uzman bir kişiden destek alınması tavsiyelerde bulunurken, Zorbalığa uğrayan çocuklar için tedavi yalnızca "iyileştirmek" değil, Onlara yeniden güven, ses ve güç kazandırma sürecidir bunun için uzman bir psikologdan yardım alınması hem Akran Zorbalığı uygulayan hem de uygulanan çocuklarımız topluma yararlı bir birey olarak kazandırılacağını unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.