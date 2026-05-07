Akran zorbalığında 5 tutuklama

Giriş Tarihi: 7.05.2026

İBRAHİM CANBULAT
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yaşındaki D.A.'yı okul bahçesinde darp edip o anları cep telefonuyla kaydeden 5 öğrenci tutuklandı. 30 Nisan'da yaşanan olayda aralarında husumet bulunan öğrenciler okul bahçesinde kavga etti. Bu sırada D.A. (17) isimli kız öğrenci, bazı öğrenciler tarafından darp edildi.

Öğrencinin şikayetçi olması üzerine görüntülerin delil olarak dosyaya girmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturmada N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T. gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

