Akran zorbalığından ölümde öğretmenlere soruşturma izni

Menemen ilçesinde Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım'da İngilizce kursuna gideceğini söyleyip, evden ayrıldı. Geri dönmeyen Kemal Utku Taş'ın metruk bir binadan düşüp, hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın intihar ettiği üzerinde durulurken, bazı okul arkadaşları, Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia etti. Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

MÜFETTİŞ RAPOR HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş ön inceleme raporunu tamamladı. Raporda hakkında ön inceleme yapılan öğretmenlerin 21 Kasım 2025'te Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman verdiklerini, bunu ifadelerinde kabul ettikleri ifade edildi. Gezide görevli öğretmenlerin saat 21.35 ile 22.20 arasında Atakule'ye yemeğe gittikleri, konukevinde öğrencilerin başında en az 45 dakika boyunca hiçbir öğretmenin bulunmadığı, öğrencilerin gözetim ve denetim dışı kalarak alkol aldıkları anlaşıldığından gezide sorumluluğu bulunan öğretmenler Okul Müdür Yardımcısı Salih M., Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek G., Kimya öğretmeni Filiz U. ve İngilizce öğretmeni Semra T. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

OĞLUMUN RUHU RAHAT EDECEK

SABAH'a konuşan acılı anne Tuğba Aras, "Oğlum Kemal Utku Taş için verdiğimiz hukuk arayışında 4 öğretmen hakkında yargılanma kararı çıktı. Süreç yargıya taşınacak. Dilerim aynı karar oğluma fiziken ve psikolojik şiddeti sistematik bir şekilde uygulayan 5 öğrenci için de çıkacak. Oğlumun ruhu rahat edecek. Benim yüreğim 4 aydır oluk oluk kanayan yara. Başka ana babaların yüreği yanmasın. Başka evlatlar ölmesin diye mücadele ediyorum" dedi.