Akran zorbasına ibretlik ceza talebi

Hatay'da ağabeyinin yanında yaşayan 17 yaşındaki Mustafa Demir, ailesini ziyaret için geldiği Gaziantep'te 11 Ocak günü arkadaşıyla AVM'ye gittiği sırada 3 akranının saldırısına uğradı. Demir, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, arkadaşı C.N.S. ağır yaralandı. Olaya ilişkin 3 Nisan'da hazırlanan iddianamede tutuklu yargılanan 18 yaşından küçük 3 saldırganın Mustafa Demir'e yönelik 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi. Ailenin avukatı Doğan Balkaya SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Acılı anne, oğlunun geri gelmeyeceğinin farkındadır; ancak tek beklentisi adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesidir. Bu süreçte yargıya olan güvenimiz tamdır. Mustafa'nın yaşam hakkını elinden alanların hak ettikleri cezayı almaları, benzer olayların önüne geçilmesine katkı sağlayacak."

BAŞKA CAN YANMASIN

Acılı anne Nazan Demir, "Bu caniler benim yavrumu kasten öldürdüler, en ağır cezayı alsınlar. Ben oğlumu toprağa gömdüm, artık geri gelmeyecek. Verilecek ceza içimizi bir nebze olsun soğutsun istiyorum. Başka ailelerin canı yanmasın." dedi. 18 yaşından küçük 3 saldırgan A.A., Y.U. ve M.U. 22 Haziran'da Gaziantep Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.