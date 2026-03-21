Akranını tüfekle vuran çocuk tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde av tüfeğiyle akranını vurarak yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kutören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, D.Ç. (16) isimli çocuk, küfürleşme sebebiyle Y.K. (16) isimli akranını av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Y.K., Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Cezaevi'ne gönderildi.