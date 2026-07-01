Akşam düğün yaptı sabah şampiyon oldu

Milli bisikletçi Samet Bulut, Bursa'da dünyaevine girdikten bir gün sonra Siirt'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Büyük bir azim örneği sergileyen şampiyon sporcu, hayatının en mutlu gününde bile disiplinden ödün vermedi. Yarış takvimi ile düğün tarihinin çakışmasına rağmen hazırlıklarını aksatmayan Bulut, düğün sabahı bile Bursa'da 3 saatlik ağır bir antrenman yaptı.

Törenin hemen ardından vakit kaybetmeden Siirt'teki yarış alanına hareket eden başarılı bisikletçi, uykusuzluğa ve yorgunluğa meydan okuyarak Zamana Karşı (TT) kategorisinde podyumun zirvesine çıktı. Aynı hafta sonu hem evlenen hem de Türkiye şampiyonu olan Samet Bulut, yoğunluğun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Çifte mutluluk yaşadığını ifade eden Bulut, şampiyonluğu hayat arkadaşına ve kendisine destek olan tüm yol arkadaşlarına armağan etti. DHA