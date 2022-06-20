Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Namazı Kaç Rekattır, Farzı Ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını vermek gerekir ise ilk olarak kaç rekat olduğunu bilmek gerekir. Hem farzı hem de sünnetin kaç rekat olduğunu bilmek önemlidir. Akşam namazı şekil olarak diğer namazlardan biraz farklıdır. Bu nedenle namazın kaidelerini bilmek büyük önem taşır. Akşam namazı kaç rekattır, farzı ve sünnetinin kılınışı nasıldır sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazı diğer namazlardan daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önemlidir. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz sonra sünnet kılınır. Aynı zamanda sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık bulunmaz.

Akşam Namazı Kaç Rekat?

Akşam namazı toplamda 5 rekat bir namazdır. Bu 5 rekat namazdan 3 rekat önce kılınan farz rekatlarıdır. 2 rekat ise sünnet olarak kılınır. Sünnet olan 2 rekat farzdan sonra kılınır. Evde kılınabileceği gibi vakti geldiğinde diğer namazlar gibi camide de namazınızı kılabilirsiniz.

Akşam Namazı Kılınışı

Akşam namazını kılmak için ilk önce farzını kılmanız gerekiyor. Namazın kaideleri şu şekildedir:

Akşam Namazının Farzının Kılınışı

Farzının Birinci Rekat Kılınışı İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz. "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız. Subhaneke duası okunmalıdır. Euzü Besmele çekilmelidir. Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır. "Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.



Farzının İkinci Rekat Kılınışı Euzu besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Rükü'da "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa söylenmelidir. Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide- Rabbena Lekel Hamd" denir. Doğrulduktan sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secdeye eğildiğinizde üçer defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır. Oturulur ve Ettahıyatu okunur. Allahu Ekber denir ve üçüncü rekata başlanır.



Farzının Üçüncü Rekatının Kılınışı Euzu Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allahu Ekber" denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Secdeye eğilmeniz gerekir. İki defa hareketi tekrarlamanız gerekir. Her secdeye eğilmede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Üçer defa söylenir. "Allahu Ekber" diyerek oturulur ve Ettehiyyatu, Salli ve Barik duaları okunur. Rabbena duası okunur. Sağa ve sola selam verilerek farz bitirilir.



Akşam Namazının İki Rekat Sünnetinin Kılınışı

Akşam namazının sünneti farz namazından sonra kılınır. İki rekat kılınması gerekir. Kaideleri de şu şekildedir:

Sünnetinin Birinci Rekatının Kılınışı Niyet edilir. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir. Subhaneke okunur. Euzu Besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Daha sonra "Allahu Ekber" denir ve rükü'ya gidilir. Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir ve doğrulmanız gerekir. Doğrulurken "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır. Ayağa kalkılır ve ikinci rekat başlanır.



Sünnetinin İkinci Rekatının Kılınışı Besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide Rabbena Lekel Hamd" denir. Ardından da "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Üç defa secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki defa hareket tekrar eder. Doğrulurken "Allahu Ekber" denir. Oturulur ve Ettehıyatü, Salli ve Barik duaları okunur. Rabbena duası okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.



Akşam namazı 5 rekatlık kısa bir namazdır. Farzı 3 rekat kılınır, sünneti ise 2 rekat kılınır. Namaz sırasında her zaman farzı sünnetten önce kılmanız gerekir. Namaz bittikten sonra tesbihat ve namaz duası yapabilirsiniz.