Aksaray Gaziantep Arası Kaç Km? Gaziantep Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gaziantep, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan tarihi, kültürel ve lezzetleriyle ünlü bir şehirdir. Antep olarak da bilinen şehir, zengin geçmişi, canlı kültürü ve lezzetleri ile ziyaretçilerini büyülemektedir. Şehir, Fırat Nehri'ne yakınlığı sayesinde bereketli topraklar üzerinde kurulmuştur. Tarım, yemek kültürü, doğal güzellikleri, tarihi yapıları gibi özellikleri sayesinde birçok turiste ev sahipliği yaptığından Aksaray Gaziantep arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular sıkça akıllara gelir.

Aksaray Gaziantep Arası Kaç Km?

Aksaray ile Gaziantep arasında yaklaşık 479 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Bu mesafeyi otomobille kat etmeniz durumunda, trafik koşullarına ve yapacağınız molalara bağlı olarak ortalama 6-7 saat arasında bir süreye ihtiyaç duyarsınız.

Gaziantep Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ederseniz, birçok otobüs firması tarafından düzenlenen seferler bulunmaktadır. Bu seferler genellikle 6-7 saat sürmektedir. Otobüs yolculuğu sırasında dinlenebilir ve manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Mesafe: İki şehir arasında 479 km yol bulunmaktadır.

Yol Koşulları: Yolun büyük bir kısmı bölünmüş yollardan oluşsa da, bazı noktalarda yol çalışmaları veya yoğunluk yaşanabilir.