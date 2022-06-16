Aksaray Nerede? Aksaray Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Gezip görmek istediğimiz yerler hakkında önceden araştırma yapmak ve ulaşım açısından kolaylıkları bilmek seyahatleri daha keyifli hale getirecektir. Aksaray da kültürel açıdan dikkat çeken bir ilimiz olduğu için Aksaray nerede ya da Aksaray'a nasıl gidilir soruları sıklıkla aratılan sorular arasındadır. Merak edilen tüm detaylar ile Aksaray ili hakkında tüm merak edilenler bu yazımızda.

Aksaray Nerede?

Ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olan İç Anadolu bölgesinde bulunan Aksaray ilimiz Niğde'nin kuzeybatısı, Konya'nın doğusu ve Ankara'nın güneydoğusuna denk düşen bir bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda Nevşehir ilimizin Kapadokya bölgesinde de kısmi bir alanı kaplamaktadır.

Aksaray Nereye Bağlı?

Aksaray, 15 Haziran 1989 tarihinde il statüsünü kazanarak Niğde'den ayrılmıştır. İl statüsünde olan Aksaray herhangi bir ile bağlı değildir.

Aksaray Hangi Bölgede?

İç Anadolu bölgesinin Konya Havzası'na yakın kısmında bulunmaktadır Aksaray ilimiz. Güncel nüfusu 429.069'dur.

Aksaray'a Nasıl Gidilir?

Ulaşım açısından geniş bir ağı kapsamaktadır. Hem karayolu hem de yakın illerin havalimanı sayesinde havayolu ile de tercih edilebilmektedir. Karayolu ile büyük şehirlere yakınlığı sayesinde her yere ulaşımı hem özel araç hem de otobüs ile sağlanabilmektedir. Havayolu ulaşımında ise Kapadokya havalimanı ile Aksaray şehir merkezinin birbirine uzaklığı 80 km'dir. Havayolu ulaşımında genellikle Kapadokya havalimanı tercih edilmektedir.

Aksaray Haritada Nerede?

81 ilimizden biri olan Aksaray ilimizin harita üzerindeki konumu ve görünümü aşağıdaki haritadaki gibidir;