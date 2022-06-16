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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:47 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:47

Aksaray Nerede? Aksaray Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Aksaray Nerede? Aksaray Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizde gezilip görülecek çok fazla yer bulunmaktadır. 7 coğrafi bölgeden oluşan ülkemizin ulaşım açısından rahat bir ülke olması da gezilecek yerlerin cazibesini arttırmaktadır. Aksaray ilimiz de hem bölge açısından kültürel bir mirasa sahip hem de büyük şehirlere yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Aksaray nerede sorusunun cevabını biliyor muyuz? Bir geziye çıkmadan önce bilmemiz gereken konulardan biri olan Aksaray’a nasıl gidilir ya da Aksaray nerede harita üzerinde konumu nasıldır sorularının cevaplarını sizin için hazırladık. İşte Aksaray ile ilgili merak edilen tüm detaylar, Aksaray hangi bölgede sorusunun cevabı ve Aksaray nereye yakın tüm cevapları ile yazımızın devamında.

Gezip görmek istediğimiz yerler hakkında önceden araştırma yapmak ve ulaşım açısından kolaylıkları bilmek seyahatleri daha keyifli hale getirecektir. Aksaray da kültürel açıdan dikkat çeken bir ilimiz olduğu için Aksaray nerede ya da Aksaray'a nasıl gidilir soruları sıklıkla aratılan sorular arasındadır. Merak edilen tüm detaylar ile Aksaray ili hakkında tüm merak edilenler bu yazımızda.

Aksaray Nerede?

Ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olan İç Anadolu bölgesinde bulunan Aksaray ilimiz Niğde'nin kuzeybatısı, Konya'nın doğusu ve Ankara'nın güneydoğusuna denk düşen bir bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda Nevşehir ilimizin Kapadokya bölgesinde de kısmi bir alanı kaplamaktadır.

Aksaray Nereye Bağlı?

Aksaray, 15 Haziran 1989 tarihinde il statüsünü kazanarak Niğde'den ayrılmıştır. İl statüsünde olan Aksaray herhangi bir ile bağlı değildir.

Aksaray Hangi Bölgede?

İç Anadolu bölgesinin Konya Havzası'na yakın kısmında bulunmaktadır Aksaray ilimiz. Güncel nüfusu 429.069'dur.

Aksaray'a Nasıl Gidilir?

Ulaşım açısından geniş bir ağı kapsamaktadır. Hem karayolu hem de yakın illerin havalimanı sayesinde havayolu ile de tercih edilebilmektedir. Karayolu ile büyük şehirlere yakınlığı sayesinde her yere ulaşımı hem özel araç hem de otobüs ile sağlanabilmektedir. Havayolu ulaşımında ise Kapadokya havalimanı ile Aksaray şehir merkezinin birbirine uzaklığı 80 km'dir. Havayolu ulaşımında genellikle Kapadokya havalimanı tercih edilmektedir.

Aksaray Haritada Nerede?

81 ilimizden biri olan Aksaray ilimizin harita üzerindeki konumu ve görünümü aşağıdaki haritadaki gibidir;

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Aksaray Nerede? Aksaray Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
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