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Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 1.10.2022 14:17

Aksaray Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Nevşehir Aksaray Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Nevşehir Aksaray arası kaç km mesafe olduğu, iki il arasında seyahat yapacak olanların mutlaka araştırdığı detaylardan birisidir. Yolculuk öncesi kullanılan vasıtaya göre Aksaray Nevşehir arası kaç saat öğrenilmesi, ulaşım aracı seçimde mutlak etkenlerden birisidir. Peki, Aksaray Nevşehir arası kaç saat? Bu sorunun ayrıntılı yanıtını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Aksaray Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Nevşehir Aksaray Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Nevşehir Aksaray arası mesafe tatilciler tarafından sıkça merak edilir. Her ikisinin de İç Anadolu Bölgesi'nde yer aldığı bu şehirler arasında yoğun sayılabilecek gidiş gelişler gerçekleşmektedir. Bu iki şehir arasında, otobüs ve özel araçla seyahat etmek mümkün. Vatandaşlar Aksaray Nevşehir arasında seyahate çıkmadan evvel, ne kadar yol gideceğini merak etmekte. Peki, Nevşehir Aksaray arası kaç kilometre? İşte Aksaray Nevşehir arası kaç saat ve kaç kilometre sorusunun yanıtı.

Özel Araçla Aksaray Nevşehir Arası Kaç Kilometre?

Şehirler arası yolculuklarda çoğu insanın en konforlu bulduğu vasıtaların en başında özel araçlar gelmektedir. Yolculuğu kişinin kendi şartlarına göre belirlemesi, özel araçla yolculuk yapılmasının tercih edilmesinde en büyük etkenlerden biridir. Aksaray Nevşehir arasında da özel araçla seyahat edenlerin sayısı epey vardır. Özel Araçla Nevşehir Aksaray arasındaki yol mesafesi 95 kilometredir.

Otobüsle Nevşehir Aksaray Arası Kaç Kilometre?

Ülkemizdeki çoğu kişi şehirler arası yolculuklarda genellikle otobüs seferlerini kullanmamaktadır. Birbirlerine oldukça yakın olan Nevşehir ve Aksaray şehirleri arasındaki yol mesafesi otobüs ile 105 kilometredir.

Aksaray Nevşehir Arası Kaç Saat Sürer?

Aksaray'dan Nevşehir'e ya da tam tersi istikamette yolculuk belli bir süre tutmaktadır. Bu yolculuk süresi özel araçla 1 saat 15 dakika, otobüsle ise 1 buçuk saat sürmektedir.

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Aksaray Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Nevşehir Aksaray Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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