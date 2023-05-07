Aksaray’a şehit ateşi düştü

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, Suriye'de yürütülen operasyonlara katıldı. Uzman Çavuş Sevim, İdlib kentindeki İştebrak Üs Bölgesinde şehit düştü. Aksaray'ın Ortaköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin acı haberi ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketi Satansarı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Aksaray'ımızın evladı P. Uzm. Çvş. Mehmet Sevim Suriye-İdlib İştebrak Üs Bölgesinde şehit olmuştur. Allah, rahmet etsin. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.