Aksaray’da 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da yaşayan H.K., ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini geçirmek üzere Aksaray'ın Sağlık beldesinde bulunan anneannesinin evine geldi. İddiaya göre, anne ve anneanne komşularına gittikleri sırada evde yalnız kalan çocuk, eve döndüklerinde tüfekle vurulmuş halde hareketsiz bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 yaşındaki H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞ VE KUZEN GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuğun kardeşi ve kuzeni olduğu öğrenilen B.S. (18) gözaltına alındı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemeler sürüyor.