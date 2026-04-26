Aksaray’da akılalmaz zincirleme kaza! Yardım etmek için duran araca başka araç çarptı: 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazayı anlatan bir başka araç sürücüsü Mehmet Bingöl, "Ben bu yoldan geliyordum. Buraya gelince baktım araç devrilmiş. Onu görünce dörtlülerimi yakıp durdum. Arkadan gelen araç hızla gelip bana vurdu. Vurmanın etkisiyle buradan ters istikamete döndüm. Yardım etmek için durdum" dedi.

