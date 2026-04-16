Aksaray'da akıllara durgunluk veren olay! Çakmağını vermeyen kuzenini bıçakladı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:27

Aksaray’da meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. 26 yaşındaki Gökhan B. çakmağını istediği kuzeni Yusuf Başak’ı olumsuz cevap verince çıkan kavgada bıçakla yaraladı. İşte, olayın detayları…

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Başak iddiaya göre, kendisinden çakmak isteyen kuzeni Gökhan B.'ye olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan B., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Başak'ı sol bacağından ve sağ elinden bıçakladı. Yusuf Başak kanlar içinde yere yığılırken Gökhan B. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Başak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan Gökhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

