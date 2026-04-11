Aksaray’da akran dehşetinde katledilmişti: Mustafa Yağız cinayetinde flaş detaylar! ’Bu bıçakla ölecek’

'BİR KİŞİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİYORSA, O KİŞİ ÇOCUK DEĞİLDİR'

Oğlu ve öldüren kişinin daha 16 yaşlarında olduğunu belirten Edik, "R.M. adlı çocuğu, oğlum hiç tanımıyor. O gece ne oldu da böyle bir olay yaşandı, biz merak ediyoruz. Ailecek sabahlara kadar yatamıyoruz. Sonuçta bu bizim evladımız. Bir kişi, birini öldürebiliyorsa, o kişi çocuk değildir. Bu cani ve katildir. Bile isteye öldürmüştür. O gece G.Y. adlı kıza attığı sesli mesajda, 'Tek atışla kalbinden öldü' diyor. Bu kız hakkında da tüm incelemenin yapılmasını istiyoruz. Benim oğlumun katili ve dahli olanlar bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermeli. Bizim derdimiz, başka Mustafalar ölmesin. Çok ağır bir şey, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Devletime güveniyorum. Öldüren de olaya dahli olan da en ağır ceza neyse almalıdır.'' dedi.