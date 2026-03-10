Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da akran vahşeti: Mustafa da katili de 16 yaşında! Sokak ortasında kanlı infaz...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:59

Aksaray'da akran vahşeti: Mustafa da katili de 16 yaşında! Sokak ortasında kanlı infaz...

Aksaray’da akran zorbalığına bir bahşet daha eklendi. Mustafa Yağız Edik (16) ile akranı R.M., (16), arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 16 yaşındaki Mustafa sokak ortasında bıçaklanarak katledildi.

DHA Yaşam
Olay, saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıçıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MUSTAFA KURTARILAMADI

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

