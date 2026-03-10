Aksaray’da akran vahşeti: Mustafa da katili de 16 yaşında! Sokak ortasında kanlı infaz...

Olay, saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıçıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.