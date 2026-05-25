Giriş Tarihi: 25.05.2026 08:42

Aksaray'da alacak verecek dehşeti: Ağabey bıçaklandı kardeşi darbedildi! Polis saldırganın peşinde

Aksaray’da bir parkta borç alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Mehmet D., tartıştığı iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakla yaralarken, Mehmet G.’yi ise darbederek kaçtı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

DHA Yaşam
Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.'yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
