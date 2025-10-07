Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da attığı drift pahalıya patladı: Hem ehliyetinden oldu hem de 46 bin TL ceza yedi!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 17:07

Aksaray’da otomobiliyle drift atan sürücü Muhammed A.'ya (32) 46 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Gazetecilere tepki gösteren sürücü polis tarafından sakinleştirildi.

DHA Yaşam
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'nde radar uygulaması yaparken, bir sürücünün otomobiliyle drif attığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis ekipleri, sürücü Muhammed A.'ya önce alkol testi yaptı. Ardından 'Drift atmak' suçundan 46 bin TL idari para cezası uygulayıp, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücü Muhammed A.'ın kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip, saldırmak istemesi üzerine polis, müdahale edip sürücüyü sakinleştirdi.

