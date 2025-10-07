Aksaray’da attığı drift pahalıya patladı: Hem ehliyetinden oldu hem de 46 bin TL ceza yedi!

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'nde radar uygulaması yaparken, bir sürücünün otomobiliyle drif attığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis ekipleri, sürücü Muhammed A.'ya önce alkol testi yaptı. Ardından 'Drift atmak' suçundan 46 bin TL idari para cezası uygulayıp, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.