Aksaray’da bekçilerden kaçan şüpheli polisleri harekete geçirdi: Kovalamaca kamerada!

Akılalmaz olay, Meydan Mahallesi 2605 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin seslenmesi üzerine şahıs koşarak kaçmaya başladı.
KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI
Bekçi ve şüpheliler arasında cadde üzerinde kovalamaca başladı. Şüpheli sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ve bekçilerin kovalamaca anları anbean kameralara yansıdı. Bu sırada bekçiler bölgeye takviye ekip istedi. Bekçilerin anonsu üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde ve sokakları abluka altına alırken, şüpheli bekçiler tarafından ara sokakta yakalandı. Şahsın Recep O. (27) olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alınarak polis aracı kafesine alındı.
GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KOŞTU
Şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada polis aracı kafesinden indirilen şüpheli, karşısında gazetecileri görünce görüntülenmemek için koşarak hastane aciline girdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.