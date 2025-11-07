Aksaray’da bekçilerden kaçan şüpheli polisleri harekete geçirdi: Kovalamaca kamerada!

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Bekçi ve şüpheliler arasında cadde üzerinde kovalamaca başladı. Şüpheli sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ve bekçilerin kovalamaca anları anbean kameralara yansıdı. Bu sırada bekçiler bölgeye takviye ekip istedi. Bekçilerin anonsu üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde ve sokakları abluka altına alırken, şüpheli bekçiler tarafından ara sokakta yakalandı. Şahsın Recep O. (27) olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alınarak polis aracı kafesine alındı.