Aksaray’da çuval içine gizlenmiş 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda G.F.B. (23), Y.Y. (26) ve S.K. (31) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan aramada çuval içine gizlenmiş 11 bin 200 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edilen 59 bin 450 lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

