Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan gence ceza: 'Nasıl öderim?' diyerek yol ortasında gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:47 Son Güncelleme: 23.04.2026 08:48

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polisin kovalamacası kameraya yansırken, bir süre sonra yakalanan ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü, 290 bin lira ceza kesildiğini duyunca polis memurlarına "Hiç mi insafınız yok" dedi.

  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri hızla seyreden 33 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp gaza basan sürücü hızını artırarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşanırken o anlar kameraya da yansıdı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.

"BEN NASIL ÖDEYEYİM"

Ceza miktarını duyan genç sürücü, "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA