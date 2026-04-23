Aksaray’da ’dur’ ihtarına uymayan gence ceza: ’Nasıl öderim?’ diyerek yol ortasında gözyaşlarına boğuldu!

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.