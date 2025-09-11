Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da evlat vahşeti: Komşusu, annesi ve kardeşini vurdu, ardından intihara kalkıştı!
Aksaray'da 19 yaşındaki Ömer Can Tan, evin önünde yaşanan tartışma sırasında, önce komşuları 26 Kuddusi Altıparmak’ı ardından da 9 yaşındaki kardeşi Umut ve annesi 41 yaşındaki Medine Tan’ı vurdu. Tan, daha sonra aynı silahla intihara kalkışırken, Tan ailesinin 3 ferdinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı.

Ardından kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLENİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

