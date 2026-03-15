Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da feci kaza: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.03.2026 17:13

Aksaray'da meydana gelen olayda, Veli D.’nin kullandığı otomobil tıra arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi ağır yaralanırken, 16 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA Yaşam
E.U. (17) idaresindeki otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde önde seyreden Veli D'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü E.U. ile otomobildeki kuzenleri S.U, H.U. ve 16 yaşındaki Hüseyin U. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, sürücü E.U'nun aracı babasından izinsiz aldığı, kazanın, bayram tatili için köylerine gelen kuzenleriyle gezmeye çıktığında meydana geldiği öğrenildi.

