Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 18:06

Aksaray’da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demirtaş (80) öldü, eşi Nazile Demirtaş (78) ise yaralandı.

DHA Yaşam
Aksaray’da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Demirtaş'ın kontrolünü yitirdiği 68 EP 991 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Mustafa Demirtaş ve eşi Nazile Demirtaş yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demirtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray’da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz