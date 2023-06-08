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Giriş Tarihi: 8.6.2023 22:42

Aksaray'da itfaiyenin açtığı şişme yatak can kurtardı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Aksaray’da bunalıma giren ve 3. kattan atlayan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yatak sayesinde ölümden döndü. Kadının atlama anı ise kameralara yansıdı.

İHA
Aksaray’da itfaiyenin açtığı şişme yatak can kurtardı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, Fatih Mahallesi 4156 Sokak'ta bulunan Serhat Apartmanı B Blok 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen Nuriye Ö. (50), yakınlarını arayarak kendine zarar vereceğini söyledi. Evde yalnız kaldığı öğrenilen kadın için yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada 3. kattaki dairesinin penceresine çıkan kadın herkesin yüreğini ağzına getirdi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Pencerenin pervazlarından tutunmaya çalışan kadının güçlükle ayakta durmaya çalıştığı kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen pencerenin altına şişme yatak açtı. Güçlükle pencerede durabilen kadın bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Kadının atlama anı kameralara yansırken, itfaiyenin şişme yatağına düşen kadın yaralandı.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

112 Acil Yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde şişme yatak üzerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray'da itfaiyenin açtığı şişme yatak can kurtardı! O anlar kameraya böyle yansıdı
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