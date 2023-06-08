Aksaray’da itfaiyenin açtığı şişme yatak can kurtardı! O anlar kameraya böyle yansıdı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Pencerenin pervazlarından tutunmaya çalışan kadının güçlükle ayakta durmaya çalıştığı kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen pencerenin altına şişme yatak açtı. Güçlükle pencerede durabilen kadın bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Kadının atlama anı kameralara yansırken, itfaiyenin şişme yatağına düşen kadın yaralandı.