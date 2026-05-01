Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da kahreden ölüm: 4 çocuk annesinin üzerine ağaç devrildi!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 18:51

Aksaray'da kahreden ölüm: 4 çocuk annesinin üzerine ağaç devrildi!

Aksaray'da 56 yaşındaki Hatice Başata çalıştığı yerde kesilen ağacın altında kaldı. 4 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da kahreden ölüm: 4 çocuk annesinin üzerine ağaç devrildi!
Olay, Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti. Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi.

Başata kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başata, yaşamını yitirdi.

Başata'nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kahreden ölüm: 4 çocuk annesinin üzerine ağaç devrildi!
