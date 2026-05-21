Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da kaybolan köpeğini aramak için çıkmıştı: 2 kişi tarafından bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 21:35 Son Güncelleme: 21.05.2026 21:44

Aksaray'da evden kaçan köpeğini aramak için dışarı çıkan 22 yaşındaki Sadettin Ç., kimliği belirsiz iki kişi tarafından “Neden bakıyorsun” denilerek bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan köpeğini aramaya çıkan Sadettin Ç. (22) sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı.

Bir süre sonra 806. Sokağa gelen gencin, tanımadığı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önü kesildi. İddiaya göre, "Neden bakıyorsun" diyen 2 kişi, Sadettin Ç.'nin üzerine yürüyerek önce darbetti sonra da birisi belindeki bıçağı çıkartarak şahsı bacağından yaraladı.

Genç kanlar içinde kalırken kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı.

Bir süre sonra intikal eden sağlık ekiplerince yaralı genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

