Aksaray’da kaybolan köpeğini aramak için çıkmıştı: 2 kişi tarafından bıçaklandı!

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan köpeğini aramaya çıkan Sadettin Ç. (22) sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı.
Bir süre sonra 806. Sokağa gelen gencin, tanımadığı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önü kesildi. İddiaya göre, "Neden bakıyorsun" diyen 2 kişi, Sadettin Ç.'nin üzerine yürüyerek önce darbetti sonra da birisi belindeki bıçağı çıkartarak şahsı bacağından yaraladı.
Bir süre sonra intikal eden sağlık ekiplerince yaralı genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.