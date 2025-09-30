Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da kaza: Kırıkkaleli Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit düştü
Giriş Tarihi: 30.9.2025 15:18

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Kırıkkaleli Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Arif Özdemir ile J. Asb. Çvş. Kemal Özgür, devriye görevi sırasında bulundukları jandarma aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit oldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Arif Özdemir'in cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eldelek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehidin Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Mahalleye Türk bayrakları asılırken, çok sayıda vatandaş taziye için aile ocağına akın etti.

Şehadet haberi Kırıkkale'de derin üzüntüye yol açtı. Vatandaşlar, kahraman evlatlarını son yolculuğuna uğurlamak için Nur Camii'nde buluşacak.

