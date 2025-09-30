Aksaray’da kaza: Kırıkkaleli Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit düştü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Arif Özdemir'in cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eldelek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehidin Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Mahalleye Türk bayrakları asılırken, çok sayıda vatandaş taziye için aile ocağına akın etti.

Şehadet haberi Kırıkkale'de derin üzüntüye yol açtı. Vatandaşlar, kahraman evlatlarını son yolculuğuna uğurlamak için Nur Camii'nde buluşacak.