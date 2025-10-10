Aksaray’da komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı!

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sersisine kaldırırken, şüpheli polis ekipleri tarafından suç aleti döner bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı.