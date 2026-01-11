Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Aksaray’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:32

Aksaray’da soğuk hava ve kar yağışı beklentisinin artmasıyla birlikte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye genelinde valilik açıklamaları yakından izlenirken, pek çok öğrenci ve veli de Aksaray’da okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor.

Aksaray'da kış koşullarının etkisini artırabileceği yönündeki tahminler, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için okul tatili ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Kent sakinleri tarafından valilik kararları takip edilirken, Aksaray'da okullar tatil mi sorusuyla son dakika açıklamaları inceleniyor.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Aksaray da yer alıyor.

