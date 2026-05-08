Aksaray’da sulama kanalına düşen araç ekipleri harekete geçirdi!

Vatandaşlar kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta veya altında yaralı olabileceği ihtimali üzerine harekete geçerek kanala inip inceleme yaptı. Araç ve çevresinde kimseye rastlanmazken araç çekici marifeti ile kanaldan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından trafikten men edilen araç otoparka çektirildi. Polis, araçta yaptığı incelemede Fatmanur E. isimli bir kadın kimliğine ulaşarak, sürücü tespiti için kaçan şahısların peşine düştü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör