Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Aksaray’da okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 12.01.2026 17:21

Aksaray’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler, 13 Ocak 2026 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Valilikten yapılacak resmi açıklama öncesi “Aksaray'da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 13 Ocak Salı Aksaray'da okul var mı yok mu?

Aksaray'da soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkisini artırıyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak 2026 Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valilikten gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrılıyor. Peki, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 3 Ocak Salı Aksaray'da okullar açık mı kapalı mı?

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Aksaray'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Aksaray Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

42 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte uyarı yapılan o iller:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

