Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Aksaray’da okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Aksaray'da soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkisini artırıyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak 2026 Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valilikten gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrılıyor. Peki, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 3 Ocak Salı Aksaray'da okullar açık mı kapalı mı?