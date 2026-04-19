Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.
Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray’da yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 10 araca çarparak durabildi!