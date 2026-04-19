Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 10 araca çarparak durabildi!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 21:35

Aksaray'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

