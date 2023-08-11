Aksaray’da zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 22.20 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Aksaray'a tarım işçisi olarak giden Ferdi Taş (33) yönetimindeki 01 FOB 665 plakalı otomobilin lastiği patladı. Ferdi Taş ile araçtakiler patlayan lastiği değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada Hüseyin Büyük (42) yönetimindeki 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Deliaslan (25) yönetimindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil, lastiği değiştirilen park halindeki otomobile ve orada bulunanlara çarptı. Zincirleme kazada sürücülerden Mehmet Deliaslan ile yanında bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarında bir erkek yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ferdi Taş, yanındaki Havin Taş (14), Muharrem Taş (19), Narin Taş (9), Bektaş Taş (7), Mahsuni Ateş (29), Tekin Eşme (25) ve Bektaş Taş (7) ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Büyük yaralandı.