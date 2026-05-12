Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 22:00

Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA
Aksaray-Nevşehir karayolu 10. kilometresinde Mustafa K. (71) idaresindeki 68 FK 676 plakalı hafif ticari araç, Zeki T. yönetimindeki 68 ACK 640 plakalı otomobil ile Zikrullah Y. idaresindeki 68 AFP 021 plakalı otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa K. ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
