Aksaray’daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti: O şoför tutuklandı! 43 yaralı

Kaza, 3 Temmuz saat 16.30 sıralarında Ankara-Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Irak seferini yapan Yahya Akar yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıktı. Kazada, otobüsteki 2 şoför, 1 muavin ile aralarında çocuklarında bulunduğu 41 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 44 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan şoför Yahya Akar, "İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz" dedi.

2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'dan tekrar ülkesine dönmek üzere yola çıkan 2 çocuk babası Hazim Ahmet Şahap, önceki gün tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

9 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin Konya'da bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Toplam 9 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, diğerlerinin ise taburcu olduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Otobüs şoförü Yahya Akar, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akar, mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör