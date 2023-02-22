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Giriş Tarihi: 22.2.2023 21:43

Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı

Asrın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine Aksaray kardeş oldu, her ihtiyacına koştu. Aksaray'dan Elbistan'a gönderilen bin yardım kolisi içinde yer alan malzemeler sosyal medyada viral oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da koliler için “Bu şehir bu kadar mı ince ruhlu olur. Gururumuzsunuz” dedi. İşte her ayrıntının düşünüldüğü kolinin o videosu...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı

Asrın felaketinde etkilenen 11 ile başka şehirlerdeki valiliklerin sorumluluğu verildi. Afet bölgesindeki her bir şehir ya da ilçede belirlenen valilikler her türlü ihtiyaç için koordinasyonu sağlıyor. Aksaray, Samsun ve Trabzon valilikleri ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek olan her türlü ihtiyacın koordinasyonunu üstlendi ve farklı görevlerde yerlerini aldı.

Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı! | Video



HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ

Elbistan ilçesindeki enkaz kaldırma çalışmalarından tutun da temel ihtiyaç malzemelerinin afetzedelere ulaştırılmasına kadar Aksaray Valiliği de devreye giriyor. Sosyal medyada ise Elbistan'a gönderilen ihtiyaç malzemeleriyle ilgili bir koli sosyal medyada gündem oldu. Bu koliler açıldığında içinde birçok ayrıntının düşünüldüğü yardım malzemeleri çıktı. Kolide odun sobası, boruları, sobanın içinde odun, üzerinde tenceresi, demliği, yanında bardakları, yanında erzak kolisi ve hijyen paketi bulunuyor.

"BU ŞEHİR BU KADAR MI İNCE RUHLU OLUR"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Twitter hesabından kolileri hazırlayan Aksaraylı şirkete teşekkür etti. Aydoğdu, takdir gören kolilerin iç görüntüsünün yer aldığı videoyu sosyal medyadan paylaşıp "Bu şehir bu kadar mı ince ruhlu olur. Gururumuzsunuz. Teşekkürler" dedi.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI: "BİN TANE DAHA GÖNDERECEKLER!"

Sosyal medyada çokça paylaşılan Aksaraylı şirketin yardım kolileri videosunda ise kolinin içindekiler tek tek sıralandıktan sonra "Bundan bin tane gönderdiler, ihtiyaç dâhilinde bin tane daha gönderecekler. Aksaray'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada yardım kolisi hakkında yapılan yorumlarda kolinin büyük takdir topladığı görüldü.

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Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı
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