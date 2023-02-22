Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı! | Video
Asrın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine Aksaray kardeş oldu, her ihtiyacına koştu. Aksaray'dan Elbistan'a gönderilen bin yardım kolisi içinde yer alan malzemelerle sosyal medyada viral oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da koliler için “Bu şehir bu kadar mı ince ruhlu olur. Gururumuzsunuz” dedi. İşte her ayrıntının düşünüldüğü kolinin o videosu...
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