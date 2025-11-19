Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti’ye katıldı

Yıldırım'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti grup toplantısında resmen AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında İsa Yıldırım'a parti rozetini takarak yeni katılımı ilan etti.

SABAH'A KONUŞTU

CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan İsa Yıldırım SABAH'a yaptığı açıklamada, "Mevzu vatansa, gerisi teferruattır. Biz de vatanseverler olarak beraberiz. 2004 yılında siyasete AK Parti'de başladım ve eski dostlarımla yeniden bir araya gelmekten mutluyum. El birliğiyle Aksu'ya hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, ayrıca bu süreçten duyduğu gururu dile getirirken, vatana hizmetin her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Öte yandan İsa Yıldırımın'ın rozeti takılmasını ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti Antalya Milletvekilleri eşlik ederek birlikte el kaldırdılar.