Akü olmadan araçların düzgün bir şekilde çalışması mümkün değildir. Akü bozulduğunda araç motorlarında problemler ortaya çıkmaktadır. Günümüzde pek çok kişi akünün nasıl doldurulacağını bilememekte ve bu konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için akü nasıl şarj edilir, evde motor akü şarj etme yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarına değindik.

Akü Nasıl Şarj Edilir?

Araçlara elektrik akımı veren ve yeniden dolum imkânı sağlayan parçalar, akü olarak isimlendirilmektedir. Aküler bittiğinde veya herhangi bir hasara uğradığında araçlar düzgün çalışamamaktadır. Aküsü bitmiş bir araçta eğer akü doldurulmazsa başka arızalarda ortaya çıkabilmektedir. Son zamanlarda birçok kişi akü şarj etme nasıl yapılır diye merak etmektedir. Motor aküsü ile araba aküsü birbirinden farklıdır. Araba aküsü elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirirken, motor aküsü ise elektrik enerjisini kinetik enerjiye çevirmektedir. Akü şarj etmenin birçok farklı metodu bulunmaktadır. Yedek akü varsa eski akü ile değiştirilebilir. Ancak seyir esnasında akünüz bittiğinde başka bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Arabadan arabaya akü şarj etme yolları ise şu şekildedir:

Öncelikli olarak iki arabanın yan yana durması gerekir.

Akü için kullanılan takviye kablosu üzerindeki kırmızı renge sahip kablolar, her iki arabanın + kutbuna takılmalıdır. Siyah renge sahip kablolar ise – kutbuna bağlanmalıdır.

Kablo işlemi tamamlandıktan sonra akü takviyesi yapılan araç çalıştırılır ve beş dakika kadar beklenir. Ardından kendi aracınızı çalıştırabilirsiniz.

Motor problemsiz çalıştığında kendi aracınızı 15 dakika kadar daha çalıştırmaya devam ediniz. Akü şarj etme işlemi bittikten sonra kabloları her iki araçtan sökebilirsiniz.

Evde Motor Akü Şarj Etme Yöntemleri Nelerdir?

Gerek arabalarda gerekse motosikletlerde akü tamamen bittiğinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Arabalarda bulunan aküler bittiğinde ya yeniden doldurulur ya da yeni bir akü ile değiştirilir. Motosiklet akülerinde de aynı durum geçerlidir. Bu bağlamda birçok kişi evde motor akü şarj etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için arama motorları üzerinden araştırma yapmaktadır. Evde motor aküsünü yeniden şarj edebilmeniz mümkündür. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey akü için şarj cihazıdır. İlk olarak motor akünüzün üzerinde yer alan toz kapaklarını açmalısınız Ardından aküyü şarj cihazına bağlayarak ortalama altı ile sekiz şarjda bırakmanız gerekmektedir. Motor aküsünü şarj ederken kullanılan adaptörlerin uygun olup olmadığını bilmeniz son derece önemlidir. Evde bulunan bazı adaptörlerle aküyü şarj etme işlemini yapabilmeniz mümkündür.